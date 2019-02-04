Межбанк: доллар упал на доминировании продаж экспортеров

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в четверг относительно доллара на символические 0,47 коп., на торгах пятницы вырос на 5,94 коп., оказавшись на уровне 26,90 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 08-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв заметные 8,15 коп., составил 26,87 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 08 февраля с уровней предыдущего закрытия 26,95/26,98 UAH/USD виртуально, без сделок. Уже в дебюте торгов пара доллар-гривна, выйдя в реальную сферу, продемонстрировала стремление к снижению на доминировании продаж СКВ, упав около 10.03 к отметке 26,83/26,86 UAH/USD. Впрочем, к 10.31 курс «американца», замедлив откат, предпринял попытку отскока 26,85/26,88, однако новая волна продаж уронила СКВ до 26,84/26,86 UAH/USD по состоянию на 11.00 Киева.

До полудня на рынке доллара доминировало предложение валюты. СКВ продавали агроэкспортеры, получившие внешнеторговую выручку, с «американцем» расставались остальные участники рынка, испытывавшие нужду в гривне. Последней явно не хватало, и это подтверждалось снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 39 968,2 млн грн к отметке 38 776,2 млн грн. На неважное состояние дел с гривневой ликвидностью указывал и рост ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo с уровня 15,75/17,50% к отметке 16,50/18,00% годовых.

Меж тем локальные курсовые низы СКВ привлекли внимание нерезидентов, часть которых еще не успела репатриировать свои дивиденды на родину. Покупки «варягов», стартовавшие после 11.35, подняли цену доллара вначале к 26,90/26,93, а спустя 45 минут до 26,92/26,95 UAH/USD.

Спрос нерезидентов был скоротечным, и на обеденный перерыв около 12.54 рынок ушел на фоне более низких цен «американца» – 26,89/26,92 UAH/USD.

С 13.00 торговая активность на межбанке начала спадать, рынок стал более «тонким», став игрушкой в руках недобросовестных спекулянтов, которые низколотовым спросом инициировали безоборотное «зеленое» ралли, подняв курс доллара около 14.00 к отметке 26,93/26,98, а спустя час «американец» уже пребывал на цифре 27,06/27,12 UAH/USD.

Не исключено, что спекулянты «резвились», апробируя новую «либеральную» технологию покупок СКВ на межбанке. Кроме того, в этом предфинишном курсовом скачке могла быть заинтересована часть «черного» наличного рынка, ожидая реакции напуганных клиентов «налички» на этот динамичный рост безналичного доллара при нулевой по сути ликвидности сделок.

С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала эту отметку.

На цифре 27,06/27,12 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 08 февраля.

Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,90 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,90 / 26,94

евро – 30,50 / 30,54

российский рубль – 0,4072 / 0,4082

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1345 / 1,1346

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