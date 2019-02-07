В Украине в два раза вырос спрос на электромобили

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По сравнению с прошлым годом спрос на электромобили в Украине вырос в 2,3 раза. В январе украинцы поставили на учет 441 электромобиль.
Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».
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Как и ранее, основную массу в «зеленом» сегменте авторынка составили старые автомобили, ввезенные из-за границы. В январе их было 404 шт.
Самым популярным электромобилем на украинском рынке остается Nissan Leaf. За месяц 231 автомобиль этой модели пополнил национальный автопарк.
А лидером среди новых электрокаров стал JAGUAR I-Pace, предпочтение которому отдали 13 автомобилистов. В регистрациях в прошлом месяце старых JAGUAR I-Pace не было совсем.
ТОП-10 первичного рынка электромобилей января:
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