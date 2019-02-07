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В Украине в два раза вырос спрос на электромобили

В Украине в два раза вырос спрос на электромобили

По сравнению с прошлым годом спрос на электромобили в Украине вырос в 2,3 раза. В январе украинцы поставили на учет 441 электромобиль.

Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».

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Как и ранее, основную массу в «зеленом» сегменте авторынка составили старые автомобили, ввезенные из-за границы. В январе их было 404 шт.

Самым популярным электромобилем на украинском рынке остается Nissan Leaf. За месяц 231 автомобиль этой модели пополнил национальный автопарк.

А лидером среди новых электрокаров стал JAGUAR I-Pace, предпочтение которому отдали 13 автомобилистов. В регистрациях в прошлом месяце старых JAGUAR I-Pace не было совсем.

ТОП-10 первичного рынка электромобилей января:

  • NISSAN Leaf – 231 шт.
  • RENAULT Zoe – 29 шт.
  • TESLA Model S – 28 шт.
  • BMW i3 – 27 шт.
  • FIAT 500e – 24 шт.
  • VOLKSWAGEN е-Golf-18 шт.
  • TESLA Model X – 16 шт.
  • JAGUAR I-Pace – 13 шт.
  • KIA Soul EV – 11 шт.
  • CHEVROLET Bolt и MERCEDES-BENZ B Electric Drive – по 10 шт.
По материалам Укравтопром
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