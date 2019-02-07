Медали для Олимпиады в Токио сделают из 5 миллионов телефонов

Как и было объявлено почти 3 года назад, организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио подтвердил намерение использовать электронные отходы для изготовления медалей для спортсменов. Из выброшенных и сданных на утилизацию гаджетов добудут тонны бронзы, серебра и золота.

По заверениям представителей комитета, общественность, компании по всей Японии, а также местные и зарубежные спортсмены оказали огромную поддержку.

В результате инициативы муниципальные власти собрали около 47 488 тонн электронных отходов. Сюда входят более 5 миллионов старых телефонов, которые пользователи сдали в магазинах местного оператора NTT DOCOMO. Кроме того, в почтовых отделениях и других общественных заведениях были установлены пункты приёма старой техники.

Ещё в июне прошлого года было добыто 2700 кг переработанной бронзы, а по состоянию на октябрь 2018-го организаторы отчитались о добыче 93,7% из необходимых 30,3 кг золота и 85,4% от 4100 кг серебра. Комитет уверен, что благодаря уже собранным запасам он получит достаточно материалов для создания медалей уже к 31 марта этого года.