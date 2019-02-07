Руководство польского Нацбанка проверят из-за завышенных зарплат

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Член Сената Польши намерен проверить руководство Национального банка из-за завышенных зарплат.
Об этом сообщает Польское Радио.
Член Сената Польши от партии “Право и справедливость” Ян Мария Яцковский намерен снова направить запрос к председателю Национального банка Польши о зарплатах его ближайших сотрудников. Речь идет о начальнике отдела общественных связей и рекламы Мартине Войцеховской и директоре канцелярии главы НБП Камиле Сукенник.
Согласно данным, опубликованным в СМИ, они получают завышенные зарплаты – около 65 тыс. злотых (свыше 15 тыс. евро).
В конце прошлого года Ян Мария Яцковский уже направлял запросы по этому вопросу, однако, по его словам, ответ, который он получил от НБП, “не является удовлетворительным”.
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