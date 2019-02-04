В Кабмине рассказали, сколько украинцев будут получать субсидии наличными с марта

Более 4 млн граждан начнут получать субсидии в наличной форме с 1 марта.

Об этом сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева во время часа вопросов к правительству в Верховной раде.

Министр подчеркнул, что субсидии получат те, “кто не обманывает государство”.

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“Что я хочу сказать относительно решения проблемы коммунальных тарифов и задолженности по ЖКУ. Все, кто нуждается в субсидиях, их получат. Но получат те, кто не обманывает государство. Кто пишет реальные доходы в своих декларациях. Таких людей, которые получают субсидии, более 4 миллионов, которые сегодня получают субсидии и которые начнут получать субсидии в наличной форме с 1 марта”, – сообщил Рева.

Напомним, глава государства Петр Порошенко заявил, что выплата субсидий в наличной форме начнется 4 марта 2019 года. Президент подчеркнул, что 70% получателей субсидий – это пенсионеры.