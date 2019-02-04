Государственный Укргазбанк возобновляет программу льготного кредитования белорусской техники

С 1 февраля 2019 года вступает в силу Указ Президента Республики Беларусь № 31 от 29 января, согласно которому в 2019-2020 гг. продолжается финансовая поддержка экспорта белорусской продукции в Украине. В свою очередь, государственный Укргазбанк, как ведущий партнер этой программы, со своей стороны уже готов к кредитованию бизнеса на приобретение качественной белорусской техники с компенсацией от правительства Беларуси. Такая программа снизит кредитную нагрузку на заемщика и обеспечит поддержку украинского бизнеса и корпоративного сектора.

Банк продолжит сотрудничество с Правительством Республики Беларусь для дальнейшей реализации экспортных программ, которые пользовались спросом среди украинских предпринимателей. Так, с начала действия программы Укргазбанком выдано 423 кредита на общую сумму 473 млн грн для приобретения 716 единиц техники.

На сегодня в перечень белорусской продукции, которую можно будет приобрести по льготной программе кредитования, включены 77 предприятий, в частности ОАО «Минский автомобильный завод», ОАО «БелАЗ», ОАО «Минский тракторный завод», ОАО «АМКОДОР», ЗАО «Могилевский вагоностроительный завод» ОАО «Белшина», ЗАО «Штадлер Минск», научно-производственное предприятие «Белкотломаш» ООО, совместное белорусско-германское предприятие ЗАО «МАЗ-МАН», частное производственно-торговое унитарное предприятие «Машиностроительная компания« Витебские подъемники».