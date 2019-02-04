Италия не допустит Huawei к запуску 5G - СМИ

Италия запретит китайским компаниям Huawei Technologies и ZTE Corp участвовать в развертывании инфраструктуры 5G в стране.

“Для этого итальянское правительство готово воспользоваться так называемыми золотыми полномочиями, которые позволяют выходить из уже подписанных контрактов без уплаты штрафных санкций”, – говорится в статье.

Документы, приведенные источниками, говорят о “сильном давлении” со стороны Соединенных Штатов в этом вопросе.

Отмечается, что ряд государств, в частности США, Канада, Австралия, Великобритания и Япония, Чехия наложили значительные ограничения на Huawei и ZTE (Норвегия, Польша и Германия также рассматривают подобные шаги) из-за опасений, что использование продукции компаний сделает их сети уязвимыми для проникновения и шпионажа извне.

Техника Huawei якобы имеет “черные двери”, которые дают китайским спецслужбам доступ к зашифрованным данным устройств, хотя Пекин это отрицает. В Еврокомиссии убеждены, что китайские компании производят чипы, которые могут быть использованы “для получения наших секретов”.