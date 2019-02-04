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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (28,201 млн и 32,319 млн грн) млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (35 и 40). Максимальный курс продажи доллара 27,15 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,00-26,98 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 75 активных заявок по доллару на сумму более 60, 520 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,9800 – 3 700
27,0000 – 30 000
27,0000 – 300
27,0000 – 1 500
27,0200 – 111 111
27,0200 – 35 000
27,0200 – 5 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” -27,0589 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,9906 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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