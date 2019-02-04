По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (28,201 млн и 32,319 млн грн) млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (35 и 40). Максимальный курс продажи доллара 27,15 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,00-26,98 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 75 активных заявок по доллару на сумму более 60, 520 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:27,1000 – 40 00027,0800 – 1 00027,0300 – 30 00027,0200 – 100 00027,0200 – 100 00027,0200 – 1 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,9800 – 3 700

27,0000 – 30 000

27,0000 – 300

27,0000 – 1 500

27,0200 – 111 111

27,0200 – 35 000

27,0200 – 5 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” -27,0589 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,9906 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.