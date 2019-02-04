В правительстве разъяснили, надо ли платить за доначисления коммуналки

Потребители имеют полное право не платить по дополнительным начислениям, которые компании-монополисты указывают в квитанциях на оплату за коммунальные услуги.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

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“Потребителям, к которым применили незаконные действия, другая сторона также имеет право их не выполнять. Потребители должны платить в пределах норм, утвержденных правительством, без всяких дополнительных начислений, в том числе относительно тех объемов, которые возникают в связи с приведением газа к стандартным условиям”, – отметил вице-премьер.

По его словам, все дополнительные начисления потребителям коммунальных услуг являются противозаконными. Об этом свидетельствуют, в частности, соответствующие решения НКРЭКУ как национального регулятора.