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В представительстве ЕС ответили, есть ли у Украины шансы стать кандидатом в члены ЕС

В представительстве ЕС ответили, есть ли у Украины шансы стать кандидатом в члены ЕС

В представительстве Евросоюза в Украине не уверены, что Украина может стать кандидатом в члены ЕС до 2024 года, к вступлению Украину приближает выполнение всех пунктов Соглашения об ассоциации с ЕС.

Об этом сообщил пресс-атташе представительства ЕС в Украине Давид Стулик.

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Комментируя решение парламента, который 7 февраля поддержал изменения в Конституцию Украины, которыми закрепляется курс на европейскую интеграцию и вступление в НАТО, Стулик сказал: «Любая страна имеет суверенное право изменять свою Конституцию по собственному желанию, и мы уважаем выбор Украины и украинского парламента и уважаем этот курс, который в этих изменениях указан».

На вопрос, приближает ли это решение Верховной Рады членство Украины в Евросоюзе, пресс-атташе ответил:

«Как вы знаете, на основе договора о создании ЕС, любая европейская страна может подать заявку на членство в Евросоюзе, и мы в соглашении об ассоциации вместе с Украиной признали то, что Украина является европейской страной, и это было подтверждено на последнем саммите».

«Самое важное сейчас – Соглашение об ассоциации, его полное выполнение приблизит Украину к европейским стандартам, которые нужны чтобы стать членом ЕС», — подчеркнул Стулик.

На вопрос ведущего, есть ли шансы у Украины стать кандидатом в члены ЕС до 2024 года, он ответил:

«Повторюсь, любая страна имеет полное право подавать заявку в тот момент, в который она захочет, но для членства в ЕС надо выполнить определенные условия».

По материалам hromadske.tv
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