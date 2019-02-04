Дизельный скандал уже обошелся VW Group в 28 млрд евро

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Издержки VW Group, связанные с «дизельгейтом», уже приближаются к тридцати миллиардам евро. И дело еще не закончено – в 2019 году юристам придется немало потрудиться.
Об этом сообщает NTV.
В сентябре 2015 года после расследования, проведенного властями США, руководство VW признало применение незаконного программного обеспечения в 11 миллионах дизельных автомобилей по всему миру. Выяснилось, что во время испытаний существенно занижались показатели выбросов загрязняющих веществ.
В ходе продолжающегося дизельного скандала концерн уже потерял 28 миллиардов евро. Только адвокатские услуги обошлись в сотни миллионов евро.
Об этом заявила член правления VW Хилтруд Вернер (Hiltrud Werner) изданию Handelsblatt и добавила: «2019 год будет напряженным для наших юристов и юридических фирм».
Сотни тысяч владельцев дизельных автомобилей производства VW Group намерены требовать от концерна компенсации ущерба и присоединяются к коллективному иску против него. Федеральная ассоциация потребителей и ADAC (Общегерманский автомобильный клуб) принимают соответствующие заявления от клиентов VW, Audi, Skoda и Seat.
В начале 2017 года, во время вступления в должность, Вернер говорила в Вольфсбурге: «Мы обязаны вернуть VW былую славу. Чтобы вернуть репутацию, нам следует честно признаться, не пряча глаз».
С тех пор ее риторика изменилась. Менеджер считает жалобы клиентов необоснованными. Выражая общее мнение руководства компании, она заявляет: «Клиенты не пострадали, повреждений нет, автомобили безопасны и пригодны к эксплуатации».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В правительстве предупредили работодателей о риске потерять бизнесВчера, 16:30 - 3713 32
Энергопотребление в Украине более чем в два раза выше, чем в Европе - ЗубкоВчера, 17:20 - 1427 19
В представительстве ЕС ответили, есть ли у Украины шансы стать кандидатом в члены ЕС3 ч. назад - 1062 15
«Укрзализныця»: стоимость билетов следует поднять в два разаВчера, 21:30 - 1360 15
Правительство - не Хогвартс, у нас нет волшебной палочки, чтобы отремонтировать все дороги, - Омелян4 ч. назад - 613 13
В правительстве предупредили работодателей о риске потерять бизнесВчера, 16:30 - 3713 32
Эксперт дал прогноз влияния закона о валюте на курс гривны8 ч. назад - 3498
Украинцы купили более $620 тыс. через интернет за первые 11 часов действия новых правилВчера, 20:00 - 2949 6
НБУ назвал банки с наибольшим притоком и оттоком депозитов за 2018 год (инфографика)4 ч. назад - 2867 4
Пенсионерка незаконно получила субсидии на 20 тыс. гривенВчера, 18:30 - 1719 8
Медики создали таблетку с реактивным двигателемВчера, 17:10 - 481
Маск показал первый запуск двигателя Starship (видео)04.02.2019, 11:10 - 1407 3
Нейросеть научилась превращать мысли в слова31.01.2019, 17:10 - 2039 9
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 2685
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 2363