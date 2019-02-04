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Дизельный скандал уже обошелся VW Group в 28 млрд евро

Дизельный скандал уже обошелся VW Group в 28 млрд евро

Издержки VW Group, связанные с «дизельгейтом», уже приближаются к тридцати миллиардам евро. И дело еще не закончено – в 2019 году юристам придется немало потрудиться.

Об этом сообщает NTV.

В сентябре 2015 года после расследования, проведенного властями США, руководство VW признало применение незаконного программного обеспечения в 11 миллионах дизельных автомобилей по всему миру. Выяснилось, что во время испытаний существенно занижались показатели выбросов загрязняющих веществ.

В ходе продолжающегося дизельного скандала концерн уже потерял 28 миллиардов евро. Только адвокатские услуги обошлись в сотни миллионов евро.

Об этом заявила член правления VW Хилтруд Вернер (Hiltrud Werner) изданию Handelsblatt и добавила: «2019 год будет напряженным для наших юристов и юридических фирм».

Сотни тысяч владельцев дизельных автомобилей производства VW Group намерены требовать от концерна компенсации ущерба и присоединяются к коллективному иску против него. Федеральная ассоциация потребителей и ADAC (Общегерманский автомобильный клуб) принимают соответствующие заявления от клиентов VW, Audi, Skoda и Seat.

В начале 2017 года, во время вступления в должность, Вернер говорила в Вольфсбурге: «Мы обязаны вернуть VW былую славу. Чтобы вернуть репутацию, нам следует честно признаться, не пряча глаз».

С тех пор ее риторика изменилась. Менеджер считает жалобы клиентов необоснованными. Выражая общее мнение руководства компании, она заявляет: «Клиенты не пострадали, повреждений нет, автомобили безопасны и пригодны к эксплуатации».

По материалам Finance.UA
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