Монетизация: стимул для экономии и “проверка на честность”

Украинцам будут выплачивать субсидии наличными. Пока в качестве эксперимента: в течение трех месяцев. Как будет дальше – зависит от “совести” субсидиантов.

Менее чем через месяц почти 6 миллионов украинцев получат примерно по полторы тысячи гривен (по предварительным оценкам) в рамках монетизации – введения механизма выплаты коммунальных субсидий наличными. Накануне Кабинет Министров принял решение о старте соответствующей программы. Цель – стимулирование рационального потребления населением энергоресурсов и коммунальных услуг через его “материальную” заинтересованность в эффективном хозяйствовании. На получение выплат уже в марте могут рассчитывать люди, которые оформили субсидии до января (им перечислят средства для оплаты февральских услуг).

При этом в Минсоцполитики отмечают: правила назначения помощи для оплаты коммунальных платежей остаются неизменными (то есть, по-прежнему субсидию будут получать граждане, чьи семьи тратят на “коммуналку” более 15% совокупного дохода). Правда, с одним “но”… Правительство накануне сократило максимальный срок просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, не влияющий на назначение субсидий, – с двух до одного месяца. Поэтому отныне “жилищная субсидия не назначается, если структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения получена информация о наличии просроченной больше месяца задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом”. Будут отказывать в предоставлении субсидии, если общая сумма задолженности превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 гривен. – Ред.) на день обращения за государственной помощью.

Что известно о механизме предоставления “наличных” субсидий

Новой правительственной программой предусмотрено, что все, кто оформил субсидию в 2018 году, в марте получат на специальные счета с возможностью снять наличные средства для оплаты февральских коммунальных “платежек”. Соответственно, в апреле поступят деньги для расчетов за услуги, потребленные в марте, в мае – для оплаты апрельской “коммуналки”.

Для получения денежного перевода субсидианту необходимо обратиться в ближайшее отделение Ощадбанка, представив паспорт и идентификационный код. Одновременно с выплатой денег каждому получателю субсидии откроют персональный банковский счет, на который автоматически переведут суммы субсидии в апреле и мае. Пенсионеры будут получать деньги одновременно с плановыми пенсионными выплатами и привычным образом. При этом никто не будет заставлять всех граждан пенсионного возраста переходить на обслуживание в Ощадбанк (за возможную “монополизацию” правительство уже раскритиковали в Независимой ассоциации банков Украины). Все, кто получает пенсионные выплаты через другие банковские учреждения, смогут снять деньги непосредственно в их банкоматах. Часть граждан будет получать деньги через Укрпочту.

Для примера. Если семья получает ежемесячно от государства 1600 “субсидиальных” гривень, а стоимость потребленного в феврале газа или тепла – 800 гривень, то оставшиеся 800 можно будет использовать по собственному усмотрению: в частности, и для оплаты иных коммунальных счетов. Если для этого нужно всего 400 гривен, еще 400 останутся или как резерв для оплаты “коммуналки” в последующие периоды, или для приобретения необходимых семье товаров, чтобы отложить на летний отдых и т.п. Понятно, что чем меньше ресурсов будет потреблять семья и, соответственно, чем меньше будут выставленные ей поставщиками услуг счета, тем больше денег будет оставаться у людей для собственных нужд. Но такая схема, конечно же, будет эффективной только при наличии приборов учета всех без исключения коммунальных услуг.

Как заверил министр социальной политики Андрей Рева, введение нового механизма почти не потребует дополнительных операционных затрат и расширения штата органов социальной защиты и банковских учреждений. “75% получающих субсидию, – это пенсионеры. Соответственно, субсидии им будут выплачивать через Пенсионный фонд одновременно с выплатой пенсий и так, как обычно они получают соответствующие платежи. То есть, если человек получает пенсию через банковский счет, на него же ему переведут и субсидию. Если же пенсию доставляет “Укрпочта”, через это учреждение одновременно доставят и субсидию”, – пояснил чиновник. Дополнительные “хлопоты” будут связаны разве что с обслуживанием субсидиантов, которые не являются пенсионерами. Это может усилить нагрузку на работников Ощадбанка. Пока в финучреждении изучают этот вопрос, – информирует его пресс-служба.

Что же касается новых субсидиантов – людей, которые оформили (или планируют оформить) государственную помощь в нынешнем году, – они станут участниками другой программы монетизации – так сказать “безналичной”, которая стартовала с 1 января. В соответствии с ней, средства поступают на счета граждан в Ощадбанке и могут быть использованы (по безналу) только для уплаты за коммунальные услуги. А уже по завершении отопительного сезона плательщики, которые не имеют долгов перед коммунальщиками и которые смогли сэкономить часть средств, смогут получить их наличными.

“Кабинет Министров сформировал целую систему предоставления субсидий. Она стала важной составляющей политики энергетической независимости страны и социальной защиты людей. Но если раньше субсидии были безналичные, и их движение можно было отследить только на бумаге, теперь механизм эффективного использования средств усовершенствован”, – заверил, комментируя нововведения, премьер Владимир Гройсман. Он также предостерег поставщиков услуг от манипуляций с “платежками”: актуализируется вопрос реального учета ресурсов. “Заоблачные” счета под любым предлогом недопустимы”, – подчеркнул глава правительства.

Есть поводы для опасений. И не один

Стоит отметить, что идея ускорения выплаты субсидиантам наличных средств понравилась далеко не всем. В частности, у многих экспертов (а особенно – у политиков) вызывает вопрос не столько введение самого механизма монетизации, сколько то, что первые выплаты приходятся на период активной предвыборной кампании. Хотя другие специалисты и чиновники отрицают – речь идет об обычном совпадение: как говорится, “выборы – выборами, а жизнь – по расписанию”. Ведь реализация многих инициатив в финансовой сфере, как правило, приходится как раз на март-апрель. Потому что, во-первых, в конце февраля, как правило, обнародуют окончательные данные по итогам экономической жизни страны и ее финансовых показателей в прошлом году. А во-вторых, уже можно делать определенные выводы об экономических тенденциях нового года.

Другие предостережения связаны с тем, что экспериментальные выплаты, очевидно, станут своеобразной “проверкой на честность” для наших соотечественников: в правительстве хотят выяснить, насколько дисциплинированно граждане потратят полученные средства на оплату коммунальных услуг. Гарантировать, что это сделают все, кого ”осчастливят” “живыми” деньгами, никто не может. Более того, при отсутствии контроля со стороны государства нет и никаких гарантий, что украинцы начнут экономить энергоресурсы.

“К сожалению, избежать ситуации, когда часть “субсидиальных” средств люди потратят не по назначению, действительно трудно, – соглашается старший экономист Центра социально-экономических исследований “ Кейс-Украина Владимир Дубровский, – и это опасно не с точки зрения раздувания инфляции, связанной с попаданием на потребительский рынок дополнительных ресурсов (тем более, что на март приходится и первый этап ежегодной индексации пенсионных выплат). Даже при таких условиях всплеск инфляции возможен только за счет ожиданий и манипулятивных попыток спекулянтов или политиков дестабилизировать ситуацию. Потому что на самом деле сумма не столь велика, чтобы спровоцировать существенное увеличение спроса на потребительском рынке. Тем более, что в основном перечисленные людям средств, уверен, будут использованы по назначению – то есть, на оплату потребленных услуг. Ведь ни о каком снижении тарифов речь пока не идет. Зато риск роста сумм задолженности за услуги ЖКХ действительно существует. Будем надеяться, правительству (через систему предохранителей) и СМИ (путем разъяснительной работе) удастся минимизировать вероятные негативные последствия”, – рассчитывает эксперт.

Что касается предохранителей, то в Минсоцполитики предлагают такой вариант: субсидиантов будут “проверять наличными” в течение трех месяцев. Тем, кто действительно будет тратить предоставленные государством средства на оплату коммунальных услуг, такие выплаты продолжат. А недобросовестных получателей переведут на безналичный вариант предоставления субсидий. Правда, в этом случае непонятно – как быть с задолженностью, которая возникнет за те три месяца, средства за которые (примерно 4,5 тысячи гривень на семью) субсидианты будут использовать не по назначению? Государство оплатит их повторно? Пока ответ на этот вопрос непонятен. Будем надеяться, к марту все “нюансы” удастся учесть и согласовать, и новый механизм предоставления субсидий заработает “как часы”.

В целом же будущую монетизацию экономист Владимир Дубровский считает шагом весьма важным и перспективным.

“Ведь люди получают большие счета за коммунальные услуги и при этом фактически лишены возможности влиять на уменьшение этих счетов, то есть, не имеют возможности экономить. Это касается огромного количества жителей домов по всей стране, особенно – “старой” застройки. Монетизация позволит воспользоваться созданными государством стимулами. Но это касается пока не всех”, – говорит Дубровский. И объясняет: новые подходы к использованию энергоресурсов сработают только с изменением системы отношений между потребителями и поставщиками услуг.

“Потому что если нет полного учета того же тепла, если нет возможности регулировать уровень его потребления в доме (не говоря уже о квартире), на существенный эффект можно и не рассчитывать. Поэтому важно, чтобы одновременно с началом программы монетизации люди активно создавали ОСМД, требовали от поставщиков, чтобы те, как это предусмотрено законодательством, устанавливали счетчики. И государство должно поддерживать правомерные требования потребителей, соответственно усиливая контроль и прибегая к (“разумному”, конечно же, и оправданному) давлению на бизнес, работающий в этой сфере”, – подытоживает Владимир Дубровский.

Владислав Обух