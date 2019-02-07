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В Нацбанке спрогнозировали, на сколько вырастут зарплаты в 2019 году

В Нацбанке спрогнозировали, на сколько вырастут зарплаты в 2019 году

Национальный банк сообщает, что рост зарплат в 2019 году будет на годовые 7%. Но также указывает, что в дальнейшем этот рост замедлится до 4 процентов.

Об этом говорится в отчете за январь 2019 года.

Темпы роста средней номинальной заработной платы будут замедляться. Прогноз до 2021 года – 9 процентов. У регулятора отмечают, что на это влияет отток рабочей силы в страны ЕС и снижение темпов конвергенции зарплат.

Замедление миграции и выравнивание диспропорций на рынке труда будет снижать давление на рост заработных плат.

Мои Fiнансы:

  • Средняя заработная плата (декабрь 2018 года) – 10 573 гривны.
  • Промышленность – 11 563 грн.
  • Сектор ІТ – 15 518 грн.
  • Научно-техническая деятельность – 15 490 грн.
  • Самая большая средняя зарплата – в Киеве – 16,5 тыс грн.
По материалам Finance.UA
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