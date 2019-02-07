В Нацбанке спрогнозировали, на сколько вырастут зарплаты в 2019 году

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Национальный банк сообщает, что рост зарплат в 2019 году будет на годовые 7%. Но также указывает, что в дальнейшем этот рост замедлится до 4 процентов.
Об этом говорится в отчете за январь 2019 года.
Темпы роста средней номинальной заработной платы будут замедляться. Прогноз до 2021 года – 9 процентов. У регулятора отмечают, что на это влияет отток рабочей силы в страны ЕС и снижение темпов конвергенции зарплат.
Замедление миграции и выравнивание диспропорций на рынке труда будет снижать давление на рост заработных плат.
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