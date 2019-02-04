Гройсман рассказал, на что потратят 55 миллиардов Дорожного фонда (инфографика)

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В 2019 году на восстановление дорог выделено 55 миллиардов гривен из государственного Дорожного фонда.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Facebook.
“За 5 лет планируем соединить все областные центры Украины красивыми европейскими дорогами”, – пишет Гройсман.
В частности, выделяются такие инфраструктурные проекты:
По его словам, полностью меняется подход к проверке качества выполненных работ. С 2018 года все контракты на средние текущие ремонты предусматривают гарантию не менее 5 лет, на капитальные ремонты – 10 лет. В случае выявления дефектов производитель работ будет ликвидировать их за свой счет.
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