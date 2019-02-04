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Гройсман рассказал, на что потратят 55 миллиардов Дорожного фонда (инфографика)

Гройсман рассказал, на что потратят 55 миллиардов Дорожного фонда (инфографика)

В 2019 году на восстановление дорог выделено 55 миллиардов гривен из государственного Дорожного фонда.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Facebook.

“За 5 лет планируем соединить все областные центры Украины красивыми европейскими дорогами”, – пишет Гройсман.

В частности, выделяются такие инфраструктурные проекты:

  • Проект GO Highway – 4 млрд грн
  • Н-31 Днепр – Решетиловка – 2 млрд грн
  • Н-14 Кропивницкий – Николаев – 1 млрд грн
  • Н-08 Запорожье – Мариуполь – 1 млрд грн
  • М-15 Одесса – Рени – 1,5 млрд грн
  • Р-51 Мерефа – Лозовая – 1 млрд грн.

По его словам, полностью меняется подход к проверке качества выполненных работ. С 2018 года все контракты на средние текущие ремонты предусматривают гарантию не менее 5 лет, на капитальные ремонты – 10 лет. В случае выявления дефектов производитель работ будет ликвидировать их за свой счет.

По материалам Finance.UA
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