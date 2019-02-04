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НБУ: доходы бюджета от налогов в этом году вырастут на 11%

НБУ: доходы бюджета от налогов в этом году вырастут на 11%

Доходы сводного бюджета от налогов в 2019 году увеличатся на 11%.

Об этом говорится в ежеквартальном “Инфляционном отчете” Национального банка Украины за январь 2019 года.

“Налоговые доходы сводного бюджета в 2019 году увеличатся на 11%”, – говорится в отчете.

Как отмечается, высокие темпы роста ожидаются от НДФЛ из-за высоких темпов повышения номинальной заработной платы в экономике.

“Вместе с тем существенно вырастут и бюджетные расходы на оплату труда, а в целом рост государственных расходов социального характера (вместе с пенсионным обеспечением) составит около 12%, что будет весомым фактором поддержки внутреннего потребительского спроса. Капитальные расходы сводного бюджета на всем прогнозном горизонте ожидаются близкими к 3,5% ВВП, этому будет способствовать политика правительства по восстановлению дорожной инфраструктуры”, – указали в НБУ.

По материалам УНН
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