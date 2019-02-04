Airbus создаст электросамолет

Европейский авиастроительный концерн Airbus совместно с учеными Ноттингемского университета Великобритании занялся разработкой перспективного электрического гоночного самолета.

Как пишет Flightglobal, концерн также стал партнером-основателем первых в мире гонок электрических самолетов Air Race E, которые состоятся в 2020 году.

Разработка гоночного электросамолета позволит инженерам Airbus изучить возможности таких летательных аппаратов, испытать их систему управления и механизмы, в будущем начать производство пассажирских электросамолетов.

Ноттингемский университет разрабатывает машину с прошлого года – сотрудничество с Boeing позволит ускорить процесс и подготовить самолет к гонкам в 2020 году, пишет издание.

В Air Race E будет участвовать 8 самолетов, – по аналогии с гонкой «Формулы 1» – они должны будут летать по кольцевой трассе на высоте 10 метров и со скоростью 400 км/ч.

Учредители гонок Air Race E считают, что проект создания гоночного электросамолета в перспективе подтолкнет отрасль электрической авиации к развитию. Кроме того, он позволит создать новые технологии питания мощных электромоторов и распределения энергии на борту летательного аппарата.