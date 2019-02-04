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ЕС не будет зависеть от российского газа — канцлер Германии

ЕС не будет зависеть от российского газа — канцлер Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС не станет зависимым от российского газа.

Об этом Меркель заявила во время пресс-конференции по итогам с лидерами стран «Вышеградской четверки» (Польша, Словакия, Чехия и Венгрия).

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В то же время Меркель заявила, что хотя Россия останется источником поставок энергоресурсов в Европу, за Украиной должен остаться статус страны-транзитера.

Отметим, что Германия сейчас активно поддерживает строительство Россией газопровода в обход Украины – «Северного потока-2». В США и ЕС часто критиковали Германию за это, в частности потому, что так Германия усиливает свою энергетическую зависимость от России. Кроме этого, реализация «Северного потока-2» может позволить России прекратить транзит газа через украинскую ГТС, что даст ей дополнительный рычаг давления на Украину.

По материалам hromadske.tv
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