В МВФ назвали цель сотрудничества с Украиной и сделали заявление о выборах

Целью сотрудничества Международного Валютного Фонда с Украиной является помощь в достижении устойчивого роста в стране.

Об этом во время брифинга в Вашингтоне заявил директор пресс-офиса Фонда Джерри Райс.

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“Суть нашего сотрудничества в том, чтобы вывести Украину на путь устойчивого роста и улучшить уровень жизни людей. Это суть, цель сотрудничества. Мы активно поддерживаем Украину, в этом заключается экономическая программа”, – сказал Райс.

Он так же отметил, что МВФ находится в постоянном контакте с коллегами с украинской стороны.

В то же время, отвечая на вопрос журналиста относительно выборов в Украине, представитель МВФ подчеркнул, что фонд сфокусирован на экономике стран, а не политике.

“Мы не занимаемся политикой, мы занимаемся экономикой. Нашей целью, и это справедливо для всех стран, является то, что отвечает наилучшим интересам экономики страны и приносит пользу народу этой страны. Мы работаем со всеми видами правительственных и политических систем и стараемся сосредоточиться на экономике”, – заявил он.