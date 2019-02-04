Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 79 0

В МВФ назвали цель сотрудничества с Украиной и сделали заявление о выборах

В МВФ назвали цель сотрудничества с Украиной и сделали заявление о выборах

Целью сотрудничества Международного Валютного Фонда с Украиной является помощь в достижении устойчивого роста в стране.

Об этом во время брифинга в Вашингтоне заявил директор пресс-офиса Фонда Джерри Райс.

Читайте также: Украине необходимо сотрудничество с МВФ для сохранения экономического роста – НБУ

“Суть нашего сотрудничества в том, чтобы вывести Украину на путь устойчивого роста и улучшить уровень жизни людей. Это суть, цель сотрудничества. Мы активно поддерживаем Украину, в этом заключается экономическая программа”, – сказал Райс.

Он так же отметил, что МВФ находится в постоянном контакте с коллегами с украинской стороны.

В то же время, отвечая на вопрос журналиста относительно выборов в Украине, представитель МВФ подчеркнул, что фонд сфокусирован на экономике стран, а не политике.

“Мы не занимаемся политикой, мы занимаемся экономикой. Нашей целью, и это справедливо для всех стран, является то, что отвечает наилучшим интересам экономики страны и приносит пользу народу этой страны. Мы работаем со всеми видами правительственных и политических систем и стараемся сосредоточиться на экономике”, – заявил он.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина