На Петровке капитально отремонтируют транспортную развязку за 11 млн грн

На Оболони капитально отремонтируют путепроводы на пересечении улицы Богатырской и проспекта Степана Бандеры.

Проект строительных работ утвержден распоряжением КГГА, информирует заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян.

Работы продлятся 22 месяца. В частности, предусмотрен капитальный ремонт путепровода на магистральной улице Богатырской, обновление дорожного покрытия и тротуаров.

Технико-экономические показатели проекта одобрены экспертным отчетом Государственного предприятия «Государственный научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «Ниипроектреконструкция».

В текущем году на указанные работы выделено 11 млн грн, они поступят из дорожного фонда.