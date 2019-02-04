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На Петровке капитально отремонтируют транспортную развязку за 11 млн грн

На Петровке капитально отремонтируют транспортную развязку за 11 млн грн

На Оболони капитально отремонтируют путепроводы на пересечении улицы Богатырской и проспекта Степана Бандеры.

Проект строительных работ утвержден распоряжением КГГА, информирует заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян.

Работы продлятся 22 месяца. В частности, предусмотрен капитальный ремонт путепровода на магистральной улице Богатырской, обновление дорожного покрытия и тротуаров.

Технико-экономические показатели проекта одобрены экспертным отчетом Государственного предприятия «Государственный научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «Ниипроектреконструкция».

В текущем году на указанные работы выделено 11 млн грн, они поступят из дорожного фонда.

По материалам Вечірній Київ
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