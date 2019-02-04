Доходы бюджета Киева перевыполнены: Кличко отчитался о работе за 2018-й год

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Городской голова Киева Виталий Кличко на заседании Киевсовета в четверг отчитался о работе столичной власти в 2018 году.
«Если при принятии сметы доходы в 2018-м планировали на уровне 51,5 миллиарда гривен, то по результатам года фактически получили 57,1 миллиарда», – сообщил Кличко.
По его словам, большинство средств, почти две трети, в прошлом году столичная власть направила на социально-культурную сферу, образование, здравоохранение, социальную защиту, культуру и спорт.
Доходы бюджета на текущий год, заявил Кличко, запланированы на уровне 57,5 миллиарда гривен.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В "Нафтогазе" утверждают, что цена газа для населения на 20% ниже рыночнойВчера, 09:30 - 1076 16
Энергопотребление в Украине более чем в два раза выше, чем в Европе - ЗубкоВчера, 17:20 - 889 13
Состояния трех самых богатых украинцев превышают 6% ВВП страны - Всемирный банкВчера, 10:00 - 3513 13
В правительстве предупредили работодателей о риске потерять бизнесВчера, 16:30 - 2158 11
Пенсионерка незаконно получила субсидии на 20 тыс. гривенВчера, 18:30 - 1329 6
Состояния трех самых богатых украинцев превышают 6% ВВП страны - Всемирный банкВчера, 10:00 - 3513 13
ПриватБанк запускает обмен валют в терминалах самообслуживания и Приват24Вчера, 12:00 - 3462 2
Растаможенные иномарки с пробегом охватили более 90% первичного рынка легковых автоВчера, 12:45 - 2844 5
Украинцы купили более $620 тыс. через интернет за первые 11 часов действия новых правилВчера, 20:00 - 2516 1
Tesla снизила стоимость всех трех версий электромобиля Model 3Вчера, 11:45 - 2241
Медики создали таблетку с реактивным двигателемВчера, 17:10 - 271
Маск показал первый запуск двигателя Starship (видео)04.02.2019, 11:10 - 1337 3
Нейросеть научилась превращать мысли в слова31.01.2019, 17:10 - 1964 9
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 2632
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 2331