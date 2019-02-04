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Доходы бюджета Киева перевыполнены: Кличко отчитался о работе за 2018-й год

Доходы бюджета Киева перевыполнены: Кличко отчитался о работе за 2018-й год

Городской голова Киева Виталий Кличко на заседании Киевсовета в четверг отчитался о работе столичной власти в 2018 году.

«Если при принятии сметы доходы в 2018-м планировали на уровне 51,5 миллиарда гривен, то по результатам года фактически получили 57,1 миллиарда», – сообщил Кличко.

По его словам, большинство средств, почти две трети, в прошлом году столичная власть направила на социально-культурную сферу, образование, здравоохранение, социальную защиту, культуру и спорт.

Доходы бюджета на текущий год, заявил Кличко, запланированы на уровне 57,5 миллиарда гривен.

По материалам Радио Свобода
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