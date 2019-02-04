HP создает новую VR-гарнитуру со сверхвысоким разрешением

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HP планирует создать удобную гарнитуру с очень высоким разрешением для платформы виртуальной реальности Microsoft Windows Mixed Reality.
Ресурс Road to VR опубликовал информацию об этой гарнитуре, которая носит кодовое название Copper и пока не имеет официальной цены или даты выпуска.
Аппарат заметно отличается от других устройств Windows Mixed Reality, включая гарнитуру HP первого поколения, выпущенную в 2017 году.
Copper может предложить разрешение 2160 × 2160 пикселей для каждого глаза.
Устройство HP будет заметно удобнее, чем предшественники. В частности, сообщается, что при эксплуатации вес кажется небольшим. В то время как большинство гарнитур Windows Mixed Reality используют пластиковое кольцо вокруг головы пользователя, дизайн Copper очень похож на Oculus Rift с ремешками сбоку и сверху.
Шлем оснащён теми же встроенными камерами для отслеживания движений, что и другие гарнитуры Windows Mixed Reality, которые увеличивают вес, но одновременно упрощают настройку и работу с такими гарнитурами.
Cooper после запуска будет доступна всем желающим, но, как и большинство продуктов Windows Mixed Reality, гарнитура в первую очередь рассчитана на бизнес, а не на рядовых потребителей.
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