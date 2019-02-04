Медики создали таблетку с реактивным двигателем

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Не всякое лекарство можно взять и проглотить. Многие из них таким путем не поступят к больной ткани или органу, многие просто переварятся в желудочно-кишечном тракте. Часто препарат приходится принимать в избыточном количестве, и лишь небольшая часть его попадает к месту назначения.
Некоторые токсичны и наносят серьезный ущерб здоровым тканям. Эти и другие проблемы заставляют медиков использовать иные средства, в том числе уколы.
Тем временем ученые работают над технологиями адресной доставки лекарств. Для этого апробируются самые разные концепции — от наночастиц до ультразвука и рентгена.
Nano Letters, Джозеф Ван (Joseph Wang), Лянфан Чжан (Liangfang Zhang) и их коллеги из Калифорнийского университета в Сан-Диего предложили использовать для доставки таблетки со встроенным “реактивным двигателем”. Механических деталей в них, конечно, не применяется: в углубление пилюли просто помещаются наночастицы диоксида титана и магния.
Взаимодействуя с водой, они создают реактивную струю, толкающую таблетку вперед. Осталось добавить в эту систему действующее вещество и покрыть ее клеточной мембраной для защиты от желудочного сока. Эксперименты с лабораторными животными подтвердили, что такая “реактивная пилюля” действительно работает и доставляет препарат непосредственно в кишечник.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гройсман объяснил, почему не все дороги "пережили" зимуВчера, 21:00 - 3527 16
Состояния трех самых богатых украинцев превышают 6% ВВП страны - Всемирный банк7 ч. назад - 2239 10
В "Нафтогазе" утверждают, что цена газа для населения на 20% ниже рыночной8 ч. назад - 494 7
В правительстве верят, что зарплата может достигнуть докризисного уровня в год выборов2 ч. назад - 344 4
Безналичный год: для украинцев подготовили много новшеств04.02.2019, 16:00 - 2528 4
Гройсман объяснил, почему не все дороги "пережили" зимуВчера, 21:00 - 3527 16
Закон «О валюте»: что меняется для населения (инфографика)9 ч. назад - 3359 3
"Эпицентр К" построил в Киевской области завод стоимостью 3 млрд грнВчера, 19:20 - 2738 4
"Укрзализныця" планирует передать два вокзала в концессиюВчера, 20:40 - 2673 1
Состояния трех самых богатых украинцев превышают 6% ВВП страны - Всемирный банк7 ч. назад - 2239 10
Медики создали таблетку с реактивным двигателем40 мин. назад - 30
Маск показал первый запуск двигателя Starship (видео)04.02.2019, 11:10 - 1249 3
Нейросеть научилась превращать мысли в слова31.01.2019, 17:10 - 1880 9
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 2567
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 2281