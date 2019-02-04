Экономика Великобритании не готова к "жесткому" Brexit - глава Банка Англии

Экономика Великобритании “еще не подготовлена” к неурегулированному выходу из состава Европейского Союза в следующем месяце.

Об этом заявил управляющий Банка Англии Марк Карни, сообщает AFP.

“Хотя многие компании активизируют свое планирование на случай непредвиденных обстоятельств, экономика в целом все еще не готова к выходу без соглашения и без переходного периода”, – сказал Карни.

Карни предупредил, что “туман Brexit” вызвал волатильность на финансовых рынках, в экономике и для бизнеса.

“Великобритания покидает Европейский Союз, но не покидает Европу, и она ведет амбициозное и широкое партнерство в области экономики и безопасности. Но точная форма такого партнерства – как оно будет урегулировано и когда это урегулирование вступит в силу – остается неясным”, – отметил он.

Вероятность выхода Британии из ЕС без соглашения довольно высока, так как британский парламент отклонил соглашение с ЕС, а Брюссель отказывается пересматривать его условия.