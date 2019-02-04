Skoda инвестирует 2 млрд евро в электромобили и зарядки

Компания Skoda инвестирует около двух миллиардов евро в развитие электромобилей и зарядной инфраструктуры.

Об этом сообщает Electrive.

Сейчас марка проводит заключительную подготовку перед запуском гибридной версии Skoda Superb и электрокара Citigo. Также компания продолжает разрабатывать Vision E, запуск которого запланирован на 2020 год.

В 2018 году Skoda уже потратила 3,4 миллиона евро на создание линий по производству электрокаров в чешском Млада-Болеславе.

Кроме того, компания установила более 300 точек зарядки, в том числе более 220 зарядных устройств переменного тока и 80 зарядных устройств постоянного тока. Skoda также планирует сотрудничество с поставщиком энергии SKO-Energo, чтобы расширить их зарядную инфраструктуру за пределы собственного завода.