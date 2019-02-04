Украинцы купили более $620 тыс. через интернет за первые 11 часов действия новых правил

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В ПриватБанке и Monobank подсчитали, что по состоянию на 11 часов 7 февраля украинцы купили более 620 тысяч долларов и 130 тысяч евро онлайн.
«С 00.00 до 11.00 7 января в Приват24 клиенты купили более 240 тысяч долларов и более 55 тысяч евро. Средний чек – 157 долларов и 186 евро», – сообщили в пресс-службе ПриватБанка.
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Отмечается, что в пиковые часы количество операций по обмену валют превышало 20 в секунду.
Кроме ПриватБанка, продажу валюты онлайн запустили и в Monobank. Там отмечают, что по состоянию на 11.00 продали своим клиентам 380 тысяч долларов и 74,27 тысячи евро.
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