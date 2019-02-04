Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 403 0

Украинцы купили более $620 тыс. через интернет за первые 11 часов действия новых правил

Украинцы купили более $620 тыс. через интернет за первые 11 часов действия новых правил

В ПриватБанке и Monobank подсчитали, что по состоянию на 11 часов 7 февраля украинцы купили более 620 тысяч долларов и 130 тысяч евро онлайн.

«С 00.00 до 11.00 7 января в Приват24 клиенты купили более 240 тысяч долларов и более 55 тысяч евро. Средний чек – 157 долларов и 186 евро», – сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

Читайте также: Закон «О валюте»: какие ограничения остаются

Отмечается, что в пиковые часы количество операций по обмену валют превышало 20 в секунду.

Кроме ПриватБанка, продажу валюты онлайн запустили и в Monobank. Там отмечают, что по состоянию на 11.00 продали своим клиентам 380 тысяч долларов и 74,27 тысячи евро.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:ПриватБанк monobank
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина