Межбанк: доллар к 26,96 понизился на продажах агроэкспортеров и нехватке гривны

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Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в среду относительно доллара на 25,18 коп., на торгах четверга пошел в полосу стабильности, символически повысившись на 0,47 коп., оказавшись на уровне 26,9594 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 07-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв символические 0,31 коп., составил 26,9591 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 07 февраля с уровней предыдущего закрытия 26,98/27,01 UAH/USD виртуально, без сделок. Уже в дебюте торгов пара доллар-гривна, выйдя в реальную сферу, продемонстрировала «нерешительность», избирая дальнейшее «направление» «движения», ограничившись расширением спреда: 26,97/27,03 UAH/USD. Впрочем, уже около 10.16 курс «американца» просел к 26,96/26,98 на доминировании продаж СКВ, а спустя 25 минут доллар консолидировался на цифре 26,94/26,96 UAH/USD, которую не покидал до 11.20.
Локальный минимум безналичной пары доллар-гривна дал возможность регулятору появиться на межбанке и провести гривневую интервенцию, выкупив с рынка до $20,0 млн. избыточной долларовой ликвидности. «Вмешательство» НБУ было основано на очевидных признаках нехватки гривны. Об этом дали понять упавшие с уровня 48 455,3 млн грн к отметке 39 968,2 млн грн остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Действия НБУ «заморозили» коррекцию курса «американца», консолидировавшегося около 11.26 Киева на уровне 26,95/26,96 UAH/USD в сопровождении баланса спроса и предложения.
Полдень безналичный доллар встретил на уровне 26,98/26,99 UAH/USD. Нелишне подчеркнуть, что в росте, который дал начало НБУ своей интервенцией, принимали участие покупки как нерезидентов, так и отечественных игроков межбанка, подтверждая мнение, что сезон репатриации дивидендов «варягами» «потерял свежесть». Вероятно, из-за последнего размещения ОВГЗ нашим Минфином.
В дальнейшем до 14.00 пара доллар-гривна на межбанке пребывала в диапазоне 26,97-98/26,98-99 UAH/USD, ограничившись в указанное время расширением спреда до 26,96/26,99 UAH/USD.
Ближе к финишу торгов курс безналичного «американца» понизился на опустевшем межбанке до 26,95/26,98 UAH/USD по состоянию на 15.40 Киева.
С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала эту отметку.
На цифре 26,95/26,98 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 07 февраля.
Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,9594 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,96 / 26,99
евро – 30,56 / 30,59
российский рубль – 0,4078 / 0,4085
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1330 / 1,1332
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