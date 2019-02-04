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В ЕС напомнили Украине о главном условии евроинтеграции

В ЕС напомнили Украине о главном условии евроинтеграции

В Европейском Союзе заявили, что каждая страна имеет право изменять собственную Конституцию, и напомнили Украине о необходимости реформ и выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

Об этом заявил представитель Европейского Союза.

“Суверенное право каждой страны – вносить изменения в Конституцию и определять свои стратегические цели”, – заявил представитель Евросоюза.

Вместе с тем он напомнил, что, по мнению ЕС, постепенной европейской интеграции Украины будет способствовать процесс реализации реформ.

“Как сказано в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС, продвижение по пути процесса реформ и гармонизации в Украине способствует постепенной экономической интеграции Украины и углублению политической ассоциации с ЕС. Это было подтверждено на саммите, который состоялся 9 июля 2018 года”, – отметил представитель.

Он добавил, что Брюссель сосредоточен на полном выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, включая глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли “для того, чтобы в полной мере использовать возможности, предоставляемые для максимальной выгоды обеих сторон”.

По материалам Европейская правда
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