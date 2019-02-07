Nokia 9 PureView: много камер и сканер отпечатков под дисплеем (фото)

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Смартфон Nokia 9 PureView просто обречён стать одной из звёзд этого года за счёт своего необычного дизайна — запуск ожидается на MWC 2019 во время презентации HMD Global. Слухи о Nokia 9 PureView ходят давно, но особенно усилились в последние несколько месяцев. Теперь просочились официальные изображения аппарата для прессы, которые подтверждают основные особенности дизайна предстоящего флагманского решения.
Рендер Nokia 9 PureView показывает, что смартфон будет иметь относительно толстые рамки над и под дисплеем, то есть компания по этому признаку будет отставать от текущих тенденций рынка: производители вроде Samsung, Huawei или Xiaomi прикладывают все усилия, чтобы полностью избавиться от рамок и даже минимизировать вырезы на лицевом экране. В правом верхнем углу разместится бренд Nokia, рядом с фронтальной камерой. Динамик и обычный набор датчиков тоже расположены над экраном. В смартфоне появится встроенный датчик отпечатков пальцев, позволяющий разблокировать Nokia 9 простым касанием экрана.
Наибольший интерес вызывает тыльная сторона аппарата, где можно заметить пять камер, светодиодную вспышку и модуль автофокуса, расположенные по кругу. Обращают на себя внимание марка Zeiss для оптики и логотип Android One — смартфон получит эталонную мобильную платформу Google. Nokia 9 PureView имеет изогнутые края. Кнопки питания и громкости размещены на правом торце.
Всё это в целом соответствует предыдущим утечкам. Как ожидается, в телефоне не будет 3,5-мм разъёма для наушников, который заменён на порт USB-C для передачи данных и зарядки. Основные характеристики Nokia 9 PureView, согласно слухам, включают 5,99-дюймовый дисплей с разрешением 2K и соотношением сторон 18:9. Телефон будет оснащён прошлогодней однокристальной системой Snapdragon 845, батареей на 4150 мА·ч, 6 Гбайт оперативной и 128 Гбайт встроенной флеш-памяти.
Хотите купить новый телефон, но не хватает средств? Удобный сервис от Finance.ua поможет выбрать персональный кредит. Анализируем ваши требования по кредитным продуктам и предлагаем лучшие варианты:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Восполнить дефицит рабочих рук в Украине могут мигранты из Азии - экспертВчера, 11:00 - 1531 20
Деньги от растаможки авто на "еврономерах" могут направить на повышение пенсий, - ПорошенкоВчера, 14:00 - 754 15
После выборов гривна может обвалиться, - экономистПозавчера, 21:00 - 16805 9
Все будет как в Европе: в Укравтодоре прояснили ситуацию с платными дорогамиПозавчера, 17:20 - 1029 5
Где в Украине больше всего зарабатывают – данные ГосстатаВчера, 12:00 - 1287 3
Восполнить дефицит рабочих рук в Украине могут мигранты из Азии - экспертВчера, 11:00 - 1531 20
Названы самые «зеленые» столицыВчера, 08:00 - 1313
Где в Украине больше всего зарабатывают – данные ГосстатаВчера, 12:00 - 1287 3
Как не стоять в очереди и быстрее растаможить авто на "еврономерах" - советы МВДВчера, 16:00 - 873
Деньги от растаможки авто на "еврономерах" могут направить на повышение пенсий, - ПорошенкоВчера, 14:00 - 754 15
Медики создали таблетку с реактивным двигателем07.02.2019, 17:10 - 694
Маск показал первый запуск двигателя Starship (видео)04.02.2019, 11:10 - 1572 4
Нейросеть научилась превращать мысли в слова31.01.2019, 17:10 - 2198 9
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 2793
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 2441