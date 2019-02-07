Nokia 9 PureView: много камер и сканер отпечатков под дисплеем (фото)

Смартфон Nokia 9 PureView просто обречён стать одной из звёзд этого года за счёт своего необычного дизайна — запуск ожидается на MWC 2019 во время презентации HMD Global. Слухи о Nokia 9 PureView ходят давно, но особенно усилились в последние несколько месяцев. Теперь просочились официальные изображения аппарата для прессы, которые подтверждают основные особенности дизайна предстоящего флагманского решения.

Рендер Nokia 9 PureView показывает, что смартфон будет иметь относительно толстые рамки над и под дисплеем, то есть компания по этому признаку будет отставать от текущих тенденций рынка: производители вроде Samsung, Huawei или Xiaomi прикладывают все усилия, чтобы полностью избавиться от рамок и даже минимизировать вырезы на лицевом экране. В правом верхнем углу разместится бренд Nokia, рядом с фронтальной камерой. Динамик и обычный набор датчиков тоже расположены над экраном. В смартфоне появится встроенный датчик отпечатков пальцев, позволяющий разблокировать Nokia 9 простым касанием экрана.



Наибольший интерес вызывает тыльная сторона аппарата, где можно заметить пять камер, светодиодную вспышку и модуль автофокуса, расположенные по кругу. Обращают на себя внимание марка Zeiss для оптики и логотип Android One — смартфон получит эталонную мобильную платформу Google. Nokia 9 PureView имеет изогнутые края. Кнопки питания и громкости размещены на правом торце.

Всё это в целом соответствует предыдущим утечкам. Как ожидается, в телефоне не будет 3,5-мм разъёма для наушников, который заменён на порт USB-C для передачи данных и зарядки. Основные характеристики Nokia 9 PureView, согласно слухам, включают 5,99-дюймовый дисплей с разрешением 2K и соотношением сторон 18:9. Телефон будет оснащён прошлогодней однокристальной системой Snapdragon 845, батареей на 4150 мА·ч, 6 Гбайт оперативной и 128 Гбайт встроенной флеш-памяти.

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