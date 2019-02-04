Председатель Совета НБУ прокомментировал возможность обмена валюты онлайн

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Новый закон “О валюте и валютных операциях”, который вступил в силу 7 февраля 2019 года, упростит валютные операции для населения и малого бизнеса.
Об этом сообщает глава Совета Национального банка Богдан Данилишин в Facebook.
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Как отметил Данилишин, новые нормативно-правовые акты НБУ отменяют запрет на on-line покупку иностранной валюты, если сумма покупки не превышает 150 тыс. грн.
“Соответствующее решение увеличивает уровень комфорта для той части населения, которая активно использует интернет-банкинг. Благодаря нововведению проще будет происходить покупка валюты: с выбором лучшего курса, без очередей и лишних рисков, а главное – в нормативно-правовом поле, не на черном рынке” , – отметил глава Совета НБУ.
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