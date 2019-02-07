Минрегион возьмется за урегулирование застройки в исторических районах

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Минрегион начал работу по урегулированию вопроса застройки в исторических районах с целью их сохранения и дальнейшего развития.
Об этом написал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.
“Почему европейские города и другие населенные пункты в отличие от украинских выглядят гораздо более атмосферными, наполненными многостолетней историей и культурой? Потому что в Украине нет комплексного подхода к сохранению таких территорий и памятников, а необходимая градостроительная документация устарела и неактуальна. Сейчас в Украине статус исторического населенного места имеет 401 населенный пункт, и только 24% из них имеют утвержденные историко-архитектурные опорные планы (ИАОП), на основе которых определяются границы исторических ареалов и режимы использования зон охраны памятников. Поэтому сейчас мы изучаем возможность стимулирования органов местной власти в разработке ИАОП и внедрения механизмов для сохранения этих территорий. Это важно”, – отметил он.
Критерии для отнесения населенного пункта к историческому:
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