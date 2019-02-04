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В Украине с сегодняшнего дня начал действовать продленный мораторий на продажу сельхозземли

В Украине с сегодняшнего дня начал действовать продленный мораторий на продажу сельхозземли

В четверг, 7 февраля, в Украине вступил в силу закон о продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения на год – до 1 января 2020 года.

Документ предусматривает

  • Вступление в силу закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, но не ранее 1 января 2020 года;
  • запрещается внесение права на земельную долю (пай) в уставные капиталы хозяйственных обществ;
  • купля-продажа земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности, кроме изъятия (выкупа) их для общественных потребностей;
  • купля-продажа или другим способом отчуждение земельных участков и изменение целевого назначения (использования) земельных участков, находящихся в собственности граждан и юридических лиц, для ведения товарного сельскохозяйственного производства.

Справка Finance.ua

  • Верховная Рада 20 декабря 2018 года продлила на год (до 1 января 2020 года) мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения.
  • 4 февраля закон о продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2020 года подписал Президент Петр Порошенко.
  • Запрет на продажу земель сельского назначения был введен в Украине в 2001 году.
По материалам УКРИНФОРМ
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