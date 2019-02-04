В правительстве объяснили, как получить и использовать живые деньги на субсидию

Кабинет Министров Украины одобрил старт выплаты субсидий живыми деньгами с марта этого года.

Как будет действовать нововведение, объясняет «Правительственный портал».

Те, кому назначена субсидия с 2018 года, в марте получат наличные, чтобы оплатить платежки за февраль 2019 года. Далее уже в апреле поступят средства, чтобы рассчитаться за потребленные услуги в марте, соответственно, в мае придут за потребленные услуги в апреле. “Старым” субсидиантам будут начислять денежные переводы через Ощадбанк, а Пенсионный Фонд, в свою очередь, выплатит пенсионерам вместе с пенсией.

Как получить денежный перевод? Необходимо обратиться в отделение Ощадбанка с паспортом и идентификационным кодом. Каждому субсидианту откроют банковский счет, куда будет перечисляться сумма субсидии. Те пенсионеры, которые получают пенсию в другом банке, могут получать субсидию через банкомат этого же банка. У кого пенсионной карточки нет, сможет получить субсидию вместе с пенсией в Укрпочте.

Сколько средств поступит от Правительства тем, кому назначена субсидия с 2018 года? В марте Укрпочта разошлет сообщения, сколько и каким образом поступит средств субсидии для оплаты коммуналки.

Параллельно будет действовать монетизация, запущенная с января 2019 года, которая предусматривает расчеты через Ощадбанк за потребленные услуги по результатам уже этого отопительного сезона. Выплату неиспользованных субсидий будут получать наличными.

В правительстве приводят пример. Если семья получает ежемесячно от государства субсидию в размере 1600 гривен, а платежка за газ в феврале придет на 1100 гривен, 500 гривен останется ей на собственные нужды или для оплаты счета, скажем, за воду или электроэнергию.