Растаможенные иномарки с пробегом охватили более 90% первичного рынка легковых авто

В течение января свою первую регистрацию в Украине прошли 51,5 тыс. легковых автомобилей с пробегом. В результате доля подержанных автомобилей на первичном рынке достигла 91%.

Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».

Основную массу в этих регистрациях составили бывшие авто на “еврономерах”, которым временно предоставлена льготная растаможка, что ярко отразилось на возрастной структуре первичного рынка старых авто.

Автомобили выпуска до 2010 года охватили лишь пятую часть первичного рынка секонд-хенда, а 80% пришлось на машины более солидного возраста.

Чаще всего выбор украинцев останавливается на автомобилях с дизельными двигателями – 71% первичных регистраций ввезенных авто с пробегом. В то же время, доля бензиновых авто составила 20%, автомобилей с ГБО – около 8%, и чуть более одного процента пришлось на электромобили и гибриды.

Что касается автомобильных марок:

Лидером января стал Volkswagen, 11144 машины этой немецкой марки поменяли своих иностранных владельцев на украинских.

Второй по популярности стала марка Opel, более 5,5 тыс. подержанных автомобилей которой было ввезено и в прошлом месяце и зарегистрировано в Украине.

На третьем месте еще одна немецкая марка – Audi с результатом в 4,5 тыс. авто.

Также высокий спрос у украинцев имели автомобили марок Renault – 3701 шт. и BMW – 3678 шт.

Что касается самых популярных моделей среди импортного секонд-хенда, то в январе ими были: Volkswagen Passat – 5572 шт., Volkswagen Golf – 2656 шт., Skoda Octavia – 2386 шт. Audi A6 – 2267 шт. и Opel Zafira – 2136 шт.

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