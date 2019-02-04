Закон "О валюте": надзор по-новому от НБУ (инфографика, видео)

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С сегодняшнего дня, 7 февраля, в соответствии с Законом Украины “О валюте и валютных операциях” заработала система валютного надзора, которая базируется на риск-ориентированном подходе.
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Вместо тотального валютного контроля по всем операциям вводится кардинально новый подход, который строится на принципе: “меньше рисков – меньше внимания, больше рисков – больше внимания”.
Для бизнеса новый подход в валютном надзоре означает снятие ряда бюрократических барьеров и необходимости отчитываться перед банками по любой валютной операции.
Для Национального банка это означает уменьшение нагрузки на департаменты, которые занимаются валютным контролем и финансовым мониторингом.
Существенными считаются следующие нарушения:
Как уверяют в НБУ, новая система мер воздействия отличается от действующей и будет гибкой, риск-ориентированной и направленной на предупреждение нарушений, которые влекут значительные негативные последствия.
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