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Закон "О валюте": надзор по-новому от НБУ (инфографика, видео)

Закон "О валюте": надзор по-новому от НБУ (инфографика, видео)

С сегодняшнего дня, 7 февраля, в соответствии с Законом Украины “О валюте и валютных операциях” заработала система валютного надзора, которая базируется на риск-ориентированном подходе.

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Вместо тотального валютного контроля по всем операциям вводится кардинально новый подход, который строится на принципе: “меньше рисков – меньше внимания, больше рисков – больше внимания”.

Для бизнеса новый подход в валютном надзоре означает снятие ряда бюрократических барьеров и необходимости отчитываться перед банками по любой валютной операции.

Для Национального банка это означает уменьшение нагрузки на департаменты, которые занимаются валютным контролем и финансовым мониторингом.
 
Существенными считаются следующие нарушения:

  • Во время осуществления отдельной операций на сумму от 1 млн грн или совокупности транзакций объемом от 10 млн грн (штраф – до 400 тыс. грн).
  • Действия банка, которые привели к невозможности выполнения НБУ своих надзорных функций (штраф в максимальном размере до 1 млн грн).
  • За несущественные ошибки в отчетности банков (штраф – 17 тыс. грн).
  • Если в банке не построена эффективная система валютного надзора, что привело к нарушению по всем или большинству (более половины) вопросов по соблюдению требований валютного законодательства, подлежащих проверке (самый большой штраф – 8 млн грн).

 

Как уверяют в НБУ, новая система мер воздействия отличается от действующей и будет гибкой, риск-ориентированной и направленной на предупреждение нарушений, которые влекут значительные негативные последствия.

По материалам Finance.UA
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