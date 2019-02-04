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Несмотря на «трудные времена»: Daimler озвучил премии своих сотрудников в Германии

Несмотря на «трудные времена»: Daimler озвучил премии своих сотрудников в Германии

Сотрудники Daimler могут рассчитывать на бонусы по итогам прошлого года до 5 тысяч евро. При этом в компании заговорили о «трудных временах».

Как говорится в публикации Stuttgarter Zeitung, операционная прибыль автомобильного гиганта в 2018 году упала на 22% – до 11,1 млрд евро.

В связи с этим руководство концерна решило сократить дивиденды своим 130 тысячам сотрудникам в Германии. Выплата составит €4965 и будет произведена с апрельской зарплаты.

Для сравнения, в начале 2018 года автопроизводитель объявил о рекордной прибыли и премиях в 5700 евро.

Председатель производственного совета Daimler Михаель Брехт рассказал, что прибыль между всеми работниками распределяется с 1997 года. «Это хороший способ отблагодарить всех… Даже в трудные времена мы всегда можем положиться на их результативную работу и преданность делу».

Daimler является первой компанией в отрасли, которая публикует информацию о распределении прибыли.

Его примеру последовал Porsche, который выплатил до 9656 евро по итогам 2017 года. В BMW тоже позаботились о щедром бонусе. Квалифицированные рабочие получили в среднем 8509,50 евро. Премии также получили сотрудники Audi и Bosch.

По материалам Finance.UA
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