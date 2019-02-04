Tesla и Mercedes начали переговоры о создании електрофургона

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Компании Tesla и Mercedes начали переговоры о создании грузового фургона, работающего на электрических батареях.
Об этом сообщил председатель правления Daimler (владеет Mercedes) Дитер Цетше, пишет Bloomberg.
«Эти переговоры идут», – заявил Цетше.
Импульсом для этих переговоров стал ноябрьский твит генерального директора Tesla Илона Маска, который похвалил Mercedes-Benz Sprinter от Daimler и сообщил о заинтересованности в совместной работе над электрической версией фургона.
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