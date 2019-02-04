Татьяна Кузьмич: что Закон «О валюте» меняет в государстве для бизнеса

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Сегодня долгожданный закон «О валюте и валютных операциях» вступает в силу, что обязательно повлияет на бизнес-климат в государстве.
Идея закона заключалась во введении принципа “разрешено все, что не запрещено”
Напомню, до сих пор регулирование валютного вопроса осуществлялось на основании Декрета Кабинета Министров 1993 года.
Впоследствии возможность регулировать максимальный срок возврата валютной выручки в государство предоставили Национальному банку Украины как уполномоченному регулятору.
Прежде всего изменения должны почувствовать экспортеры и инвесторы, изменится состояние отношений последних с контрагентами и банками.
Новым законом вводится максимальный срок в 180 суток.
Но видим у регулятора рынка – НБУ широкий набор полномочий по внедрению «мер защиты».
Вероятно, в дальнейшем регулятор сможет довольно ловко обосновывать необходимость таких мер основаниями, и зафиксированный срок останется номинальным в тексте закона.
Кроме того, закон отменяет остатки требований нормативных актов о необходимости получения индивидуальных лицензий (разрешений) на инвестирование за границу в пределах установленных лимитов.
Контроль за операциями по переводу изменен на функцию надзора за соблюдением лимитов.
К положительным новациям закона «О валюте и валютных операциях», безусловно, следует отнести:
Для нас, юристов, важным является заложенный в статье 3 закона тезис об исключительности регулирования валютных вопросов собственно этим законом. О приоритетности его применения в случае конфликта норм с остальными законами и другими актами.
Закон дает интересные возможности и, безусловно, повлияет на структуру расчетов и отношения субъектов хозяйствования.
Татьяна Кузьмич, юрист, партнер KAC Group
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