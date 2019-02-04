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ADNOC построит каскад искусственных островов для добычи газа

ADNOC построит каскад искусственных островов для добычи газа

Национальная нефтяная компания Абу-Даби — ADNOC — заключила с National Marine Dredging Company договор о сооружении искусственных островов в районе газовой концессии «Гаша».

Стоимость проекта составила около $1,4 млрд.

В рамках договора планируется сооружение 10 искусственных островов и расширение существующего острова. Концессия расположена у побережья эмирата Абу-Даби и включает в себя три крупных проекта разработки газа и конденсата: «Хаиль», «Далма» и собственно «Гаша», а также другие шельфовые нефтяные, газовые и конденсатные месторождения.

В концессии доля в 25% принадлежит итальянской Eni, немецкая Wintershall владеет 10%, австрийская OMV — 5%. Компании стали участниками проекта в конце 2018 г.

По материалам enkorr
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