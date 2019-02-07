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Денег на оплату электричества государственным шахтам хватит всего на три месяца - Минэнерго

Денег на оплату электричества государственным шахтам хватит всего на три месяца - Минэнерго

Средств, которые выделило правительство проблемным шахтам для расчетов за электроэнергию с поставщиком последней надежды ГП “Укринтернэрго”, хватит всего на три месяца.

Об этом сказала генеральный директор директората энергетических рынков Министерства энергетики и угольной промышленности Ольга Буславец.

“В Укринтерэнерго есть проблемные потребители, которые не имеют возможности рассчитываться за электрическую энергию – государственные шахты. Для этого правительством 30 января было выделено 450 млн грн из резервного фонда на оплату электрической энергии. Но это временное решение”, – подчеркнула Буславец.

По ее словам, за январь 2019 года шахты должны выплатить 180 млн грн.

“То есть 450 млн – это где-то на три месяца”, – сказала Буславец.

По материалам УКРИНФОРМ
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