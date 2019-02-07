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В МАУ заявили, что 2018 год был убыточным для авиакомпании

В МАУ заявили, что 2018 год был убыточным для авиакомпании

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” закончила 2018 год с убытками.

Об этом сказал президент авиакомпании “Международные Авиалинии Украины” Юрий Мирошников.

“Прошлый год был убыточным. Уже абсолютно понятно, этот год мы называем годом стабилизации, которая направлена на то, чтобы обеспечить положительный результат года”, – сказал Мирошников.

Он также добавил, что 2018 год стал вторым годом подряд убыточным для МАУ.

“Но это та цена, которую мы платим за развитие сети, объемов перевозок, обновление и расширение флота в очень неблагоприятных экономических и геополитических условиях”, – подчеркнул Мирошников.

В то же время Мирошников добавил, что МАУ рассчитывает в 2019 году нарастить объемы пассажиропотока до 10 %.

По материалам УКРИНФОРМ
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