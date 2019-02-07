Представлена европейская версия обновленного Volkswagen Passat

Volkswagen представил европейскую версию обновленного VW Passat, который будет продаваться как модель 2019 года. Те, кому нравятся дизели, смогут купить вариант с модернизированным экологичным 2,0 л двигателем TDI Evo.

Европейский обновленный VW Passat (не путать с американской версией, построенной на совершенно другой платформе) получил новые передние и задние бамперы, рестайлинговую решетку радиатора, новые светодиодные фары, новые задние фонари, а также надпись «Passat» на багажнике, чего у предыдущей модели не было.

Салон тоже подвергся небольшому обновлению. Он отделан новыми материалами. Сенсорный экран информационно-развлекательной системы предложат в нескольких размерах (от 6,5 до 9,2 дюймов).

Автомобиль получил полуавтономную систему вождения. Она работает на скорости до 130 км/ч. Конечно, это не беспилотник, но шаг в данном направлении уже сделан. В качестве опции за дополнительную оплату предложат несколько разных активных систем безопасности, в том числе интеллектуальный круиз-контроль, удержание полосы движения, систему помощи при парковке.