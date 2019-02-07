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Представлена европейская версия обновленного Volkswagen Passat

Представлена европейская версия обновленного Volkswagen Passat

Volkswagen представил европейскую версию обновленного VW Passat, который будет продаваться как модель 2019 года. Те, кому нравятся дизели, смогут купить вариант с модернизированным экологичным 2,0 л двигателем TDI Evo.

Европейский обновленный VW Passat (не путать с американской версией, построенной на совершенно другой платформе) получил новые передние и задние бамперы, рестайлинговую решетку радиатора, новые светодиодные фары, новые задние фонари, а также надпись «Passat» на багажнике, чего у предыдущей модели не было.

Салон тоже подвергся небольшому обновлению. Он отделан новыми материалами. Сенсорный экран информационно-развлекательной системы предложат в нескольких размерах (от 6,5 до 9,2 дюймов).

Автомобиль получил полуавтономную систему вождения. Она работает на скорости до 130 км/ч. Конечно, это не беспилотник, но шаг в данном направлении уже сделан. В качестве опции за дополнительную оплату предложат несколько разных активных систем безопасности, в том числе интеллектуальный круиз-контроль, удержание полосы движения, систему помощи при парковке.

По материалам autonews.ua
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