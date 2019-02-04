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Нацбанк в 2018 году выполнил все запланированные мероприятия в сфере европейской интеграции

Нацбанк в 2018 году выполнил все запланированные мероприятия в сфере европейской интеграции

Национальный банк Украины выполнил все запланированные на 2018 год мероприятия в сфере европейской интеграции, предусмотренные положениями Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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В 2018 году центральный банк фокусировался на работе по трем направлениям адаптации европейского законодательства: банковское регулирование и надзор, либерализация рынка капитала, функционирование платежных систем.

Для обеспечения прозрачного банковского регулирования и надзора Нацбанк:

  • ввел обязательный коэффициент покрытия ликвидности LCR;
  • разработал концепцию введения коэффициента чистого стабильного финансирования NSFR, который заработает в 2020 году;
  • урегулировал организацию системы управления рисками в банках и банковских группах;
  • запустил работу Кредитного реестра;
  • утвердил новое положение о лицензировании банков;
  • усовершенствовал подходы к оценке банков;
  • подготовил совместно с международными экспертами Белую книгу по урегулированию вопроса неплатежеспособности банков;
  • ввел новые надзорные инструменты, основанные на оценке рисков и качества управления этими рисками в банке (SREP), которая основывается на рекомендациях Европейской банковской организации, и др.

Для постепенной либерализации движения капитала НБУ разработал новое валютное законодательство, которое сделало возможным долгожданный переход к новой, прозрачной модели валютного регулирования.

Совершенствование функционирования платежных систем:

  • совместно с экспертами ЕС провел анализ пробелов законодательства в сфере платежных систем;
  • подготовил дорожную карту для имплементации Второй платежной директивы ЕС (PSD2);
  • внедрил удаленную идентификацию клиентов банков – физических лиц через систему BankID НБУ, что позволит дистанционно получать как административные, так и банковские услуги (например, открытие счета).
По материалам Finance.UA
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