Нацбанк в 2018 году выполнил все запланированные мероприятия в сфере европейской интеграции

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Национальный банк Украины выполнил все запланированные на 2018 год мероприятия в сфере европейской интеграции, предусмотренные положениями Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
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В 2018 году центральный банк фокусировался на работе по трем направлениям адаптации европейского законодательства: банковское регулирование и надзор, либерализация рынка капитала, функционирование платежных систем.
Для обеспечения прозрачного банковского регулирования и надзора Нацбанк:
Для постепенной либерализации движения капитала НБУ разработал новое валютное законодательство, которое сделало возможным долгожданный переход к новой, прозрачной модели валютного регулирования.
Совершенствование функционирования платежных систем:
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