Нацбанк в 2018 году выполнил все запланированные мероприятия в сфере европейской интеграции

Национальный банк Украины выполнил все запланированные на 2018 год мероприятия в сфере европейской интеграции, предусмотренные положениями Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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В 2018 году центральный банк фокусировался на работе по трем направлениям адаптации европейского законодательства: банковское регулирование и надзор, либерализация рынка капитала, функционирование платежных систем.

Для обеспечения прозрачного банковского регулирования и надзора Нацбанк:

ввел обязательный коэффициент покрытия ликвидности LCR ;

; разработал концепцию введения коэффициента чистого стабильного финансирования NSFR , который заработает в 2020 году;

, который заработает в 2020 году; урегулировал организацию системы управления рисками в банках и банковских группах;

запустил работу Кредитного реестра;

утвердил новое положение о лицензировании банков;

усовершенствовал подходы к оценке банков;

подготовил совместно с международными экспертами Белую книгу по урегулированию вопроса неплатежеспособности банков;

ввел новые надзорные инструменты, основанные на оценке рисков и качества управления этими рисками в банке ( SREP ), которая основывается на рекомендациях Европейской банковской организации, и др.

Для постепенной либерализации движения капитала НБУ разработал новое валютное законодательство, которое сделало возможным долгожданный переход к новой, прозрачной модели валютного регулирования.

Совершенствование функционирования платежных систем: