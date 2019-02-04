Китайский программист украл миллион долларов у банка, в котором работал

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Китайский программист Цинь Цишень (Qin Qisheng) снял 7 миллионов юаней (около миллиона долларов) со счетов Huaxia Bank из-за уязвимости в банкоматах. Банк не замечал пропажи денег больше года, сообщает TJournal со ссылкой на South China Morning Post и Daily Economic News.
Мужчина работал старшим программистом в отделе разработки банка, у которого украл деньги. Он нашел уязвимость, которая заключалась в том, что Huaxia Bank не учитывал выдачу наличных через банкоматы около полуночи. Из-за ошибки в системе банк фактически не снимал деньги со счетов клиентов при выдаче наличных в это время. Чтобы снимать деньги незаметно, Цишень внедрил в систему банка скрипты, подавлявшие предупреждения.
За год и три месяца он успел провести 1358 снятий наличных величиной от 740 до 2965 долларов. Цишень переводил деньги на фиктивный счёт, который банк использовал для тестирования, а затем на свой собственный. Когда банк узнал об уязвимости, то обратился в полицию.
Однако потом мужчина вернул всю сумму и организация попросила полицейских закрыть дело. В банке согласились с версией Цишеня, что он занимался тестированием безопасности систем и сохранил деньги, чтобы вернуть их. Однако китайский суд отказался прекращать дело и теперь мужчине грозит 10,5 лет в тюрьме после проигрыша в апелляционной инстанции.
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