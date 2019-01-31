Австрия выплатит 1,5 млн евро владелице дома, в котором родился Гитлер

Австрийский суд обязал выплатить 1,5 миллиона евро бывшей владелице дома, где родился Адольф Гитлер. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Эта компенсация в пять раз больше выплаченных ранее 310 тысяч евро, в которые изначально оценили трехэтажный дом с гаражом и несколькими местами для парковки.

Заключение экспертов показало, что первоначальная оценка была занижена — учитывая историческое значение дома его стоимость составляет 1,5 миллиона евро.

Правительство Австрии приняло решение национализировать здание, где родился и до трех лет жил Гитлер, в декабре 2016 года, чтобы исключить пропаганду идей национал-социализма. После войны в этом доме находилась библиотека, потом там была школа, затем мастерская для людей с особыми потребностями. С 2011 года дом пустовал.