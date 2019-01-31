Украина полностью перейдет на банковские карты: на пороге колоссальные изменения

С середины 2019 года расплатиться банковской картой в Украине можно будет практически везде. В Кабинете министров уже запланировали массовый переход на безналичный расчет.

Там уверены, что такой шаг существенно облегчит жизнь украинцам, а также выведет финансовые операции из тени. Где конкретно можно будет расплатиться картой и что важно знать.

Где конкретно предлагают ввести безнал?

К 1 июля 2019 года безналичные платежи обязаны принимать компании, которые продают технику, подлежащую гарантийному ремонту, подакцизные товары, ювелирные изделия, лекарственные препараты, оказывающие жилищно-коммунальные, медицинские и стоматологические услуги, туристические агентства, рестораны, гостиницы;

К 1 января 2020 года безналичные платежи в сферах – продажи автомобилей, мотоциклов и запчастей к ним, их ремонта, аренды транспортных средств, почтовой и курьерской деятельности, всех видов пассажирских и грузовых перевозок, фитнес-центров, в сферах культуры, охраны здоровья, страхования и частного пенсионного обеспечения;

К 1 июля 2020 года безналичные платежи обязаны принимать все, кто продает товары и услуги стоимостью более 50 необлагаемых минимумов (850 грн).

При этом абсолютно все платежи на сумму более 50 тысяч гривен проходят через безналичный расчет. Но это не значит, что во всех магазинах будут установлены терминалы. Во-первых, в случае необходимости предприниматель может их арендовать.

Во-вторых, Минэкономразвития пошло навстречу как продавцам, так и покупателям. Услуги можно будет оплачивать и с помощью платежных сервисов в режиме онлайн, интернет-банкинг, QR-кода и других доступных систем. К тому же у украинцем сохранится возможность оплатить товар или услугу наличными.

Будет ли польза?

По мнению финансового эксперта Василия Невмержицкого, перед тем, как вводить подобную систему, нужно понимать, сколько денег банки выдают наличными.

“Надо начать со статьи расходов. Понять, почему пришло юридическое лицо в банк и получает по чеку наличные… Еще один важный момент – у нас по последним подсчетам около 400 миллиардов гривен находятся на руках, и это только наличными. Поэтому надо провести соответствующий мониторинг”, – пояснил Невмержицкий.

Решение же профильного министерства, по мнению эксперта, направлено прежде всего на контроль денег со стороны Национального банка. Еще один повод – снижение расходов на содержание валюты.

“Это расходы экономики, надо поддерживать потребление национальной валюты. К тому же государство через различные механизмы, используя ресурсы, следит за тем, куда и как тратятся деньги. Когда это все будет в безналичном варианте, будет намного проще”, – подчеркнул эксперт.

Коротко о причинах перехода на безнал

Безналичные расчеты – дешевле. На хранение и охрану валюты уходит много денег (около 1 млрд. гривен в год)

Государство получит рычаг контроля за потоками денег. Будет понятно, куда и зачем идет валюта;

Это общемировая тенденция. К тому же это безопаснее как для банков, так и для граждан.

Какова практика в Европе?

Преуспела в этом деле Швеция, страна де-факто полностью перешла на оплату услуг банковскими картами. Как пишет The NYT, там остался лишь 1% наличных по сравнению со всем объемом экономики.

В местных магазинах официально разрешено отказывать в оплате за товары или услуги наличными, там законно могут требовать банковскую карту. По расчетам финансистов, страна полностью уйдет от наличных к 2030 году.

Активно в этой сфере работают и во Франции. Местное правительство с 2014 года планомерно переходит на безнал. Сначала гражданам запретили оплачивать наличными госуслуги на сумму выше 300 евро, а потом и вообще обязали оплачивать картами товары, которые стоят более 1000 евро.

Ограничения касаются и выдачи наличных в банках. Так, получить кэш на сумму свыше 1000 евро можно только с документами. Сейчас французы в среднем оплачивают наличными лишь мелкие покупки. Аналогичная ситуация в целом и в соседней Бельгии.

В Великобритании безналичный расчет также пользуется популярностью. Британцам особенно понравилась мобильная платежная система Paym, которая привязана непосредственно к номеру телефона.

Правда, далеко не все развитые страны массово переходят на банковские карты. Например, в Германии наличными можно расплатиться практически везде. Сами же немцы объясняют это привычкой еще со времен кризиса после Второй мировой войны, когда твердая валюта была как никогда важна. Такая же консервативная политика и в соседней Австрии.

Виталий Тысячный