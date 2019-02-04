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Google Assistant теперь может переводить разговор людей

Google Assistant теперь может переводить разговор людей

Режим переводчика Google Assistant уже доступен на нескольких гаджетах.

Об этом сообщает портал Gadgets 360.

“Режим переводчика ассистента Google уже доступен на нескольких гаджетах, включая Google Home”, – говорится в сообщении.

По информации портала TechCrunch, новую функцию тестировали преимущественно в ограниченных местах, например, у стойки отелей.

Как отмечает портал, Google еще не анонсировал официальный запуск этой функции, однако, на сайте компании уже появилась информация о такой функции.

Для того, чтобы начать работу, нужно только сказать что-то в стиле: “Google, будь моим переводчиком испанского” или “Google, помоги мне поговорить по-итальянски”.

При этом саму команду надо говорить на английском, французском, немецком, японском или испанском.

Отмечается, что когда программа полностью будет запущена, она сможет переводить “с и на” такие языки как чешский, датский, голландский, английский, финский, французский, немецкий, греческий, хинди, венгерский, индонезийский, итальянский, японский, корейский, Мандаринский, польский, португальский, румынский, русский, словацкий, испанский, шведский, тайский, турецкий, украинский, вьетнамский.

По материалам УКРИНФОРМ
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