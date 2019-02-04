Google Assistant теперь может переводить разговор людей

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Режим переводчика Google Assistant уже доступен на нескольких гаджетах.
Об этом сообщает портал Gadgets 360.
“Режим переводчика ассистента Google уже доступен на нескольких гаджетах, включая Google Home”, – говорится в сообщении.
По информации портала TechCrunch, новую функцию тестировали преимущественно в ограниченных местах, например, у стойки отелей.
Как отмечает портал, Google еще не анонсировал официальный запуск этой функции, однако, на сайте компании уже появилась информация о такой функции.
Для того, чтобы начать работу, нужно только сказать что-то в стиле: “Google, будь моим переводчиком испанского” или “Google, помоги мне поговорить по-итальянски”.
При этом саму команду надо говорить на английском, французском, немецком, японском или испанском.
Отмечается, что когда программа полностью будет запущена, она сможет переводить “с и на” такие языки как чешский, датский, голландский, английский, финский, французский, немецкий, греческий, хинди, венгерский, индонезийский, итальянский, японский, корейский, Мандаринский, польский, португальский, румынский, русский, словацкий, испанский, шведский, тайский, турецкий, украинский, вьетнамский.
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