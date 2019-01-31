Во Всемирном банке оценили украинские реформы

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Украина выходит на устойчивое внедрение реформ, и Банк намерен предоставлять стране свою поддержку.
Об этом заявил вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирил Мюллер, сообщает пресс-служба Кабмина.
“Хочу отметить ваше лидерство в достижении многих вещей. В прошлом году правительству пришлось ввести много реформ. Когда мы говорим об отношениях с Украиной, то констатируем изменение риторики. Украина выходит на устойчивый подход во внедрении реформ, и мы продолжаем поддерживать вас”, – заявил Мюллер.
Он также отметил, что Всемирный банк хочет предоставлять не только поддержку финансово, но и способствовать выполнению правительственных программ.
В свою очередь премьер-министр Гройсман отметил, что поддержка международных партнеров для Украины – это дополнительный стимул для проведения изменений во всех сферах – от формирования благоприятного делового климата и модернизации финансового и энергетического секторов к утверждению новых принципов государственного управления.
Отмечается, что по состоянию на январь 2019 года в реализации Украины – восемь совместных с Всемирным банком инвестиционных проектов на сумму более $2,4 млрд и один гарантийный проект на $750 млн.
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