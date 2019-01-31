Межбанк: доллар к 26,96 уронили продажи СКВ участниками вторничного аукциона ОВГЗ и экспортеров

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Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 20,78 коп., на торгах среды укрепился на 25,18 коп., оказавшись на уровне 26,96 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 06-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 25,77 коп., составил 26,96 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 06 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,12/27,15 UAH/USD виртуально, без сделок. Уже в дебюте торгов пара доллар-гривна, выйдя в реальную сферу, инициировала динамичное снижение, реагируя на пролонгацию продаж валюты ради гривны, необходимой для уплаты за приобретенные накануне на аукционе Минфина облигации ОВГЗ. Напомним, 05-го было размещено госбумаг на сумму 6,4 млрд грн. Поскольку в аукционе активное участие принимали нерезиденты, они тоже конвертировали поступившую от головных контор СКВ, снова отложив репатриацию дивидендов. Разумеется, покупки упавшей в цене валюты «варягами» наблюдались, но их объем в первой половине среды не был решающим.
Меж тем, отсутствие системных покупателей при долларовом изобилии продолжало ронять курс «американца» на межбанковском валютном рынке. По состоянию на 10.35 пара доллар-гривна упала к 26,97/27,02, а через 15 минут обе позиции СКВ оказались ниже концептуально значимой отметки 27,00 UAH/USD – 26,95/26,98 UAH/USD.
Как и накануне, это не осталось без внимания регулятора, одномоментно выкупившего около 11.05 Киева от $30,0 млн. долларовой ликвидности по 26,96 UAH/USD с платформы Matching.
Это не остановило откат «американца», оказавшегося около 11.11 Киева на цифре 26,94/26,97, а уже спустя 27 минут доллар стоил 26,93/26,95 UAH/USD, заставив НБУ провести повторную гривневую интервенцию по более низкому курсу 26,93 UAH/USD.
Этот «контрольный выстрел» регулятора в «зеленого медведя» наконец-то остановил коррекцию «американца», цена которого оставалась неизменной до 12.30 Киева, а с указанного часа инициировала робкий рост, приподнявшись к 26,94/26,97 UAH/USD.
Судя по всему, участники межбанка рассчитались с Минфином за купленные во вторник векселя, приступив к покупкам заметно подешевевшей валюты. Во всяком случае, на обеденный перерыв около 13.10 межбанковский валютный рынок ушел на фоне выросшей к 26,95/27,00 UAH/USD цены доллара.
После обеда, с 13.40, пара доллар-гривна на межбанке консолидировалась в более узком спреде 26,95/26,99 UAH/USD, ставшим следствием появившихся локальных продаж зарубежных поступлений валюты на предвыборную кампанию и в рамках обязательного «оброка в 50%» от внешнеторговой выручки.
Эти локальные низы вскоре были выкуплены, подняв курс «американца» по состоянию на 15.37 к отметке 26,96/27,00 UAH/USD.
С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривна не покидала эту отметку.
На цифре 26,96/27,00 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 06 февраля.
Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,96 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,95 / 26,98
евро – 30,70/ 30,76
российский рубль – 0,4096 / 0,4107
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1382 / 1,1383
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