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НБУ обнародовал размер международных резервов на 1 февраля

НБУ обнародовал размер международных резервов на 1 февраля

Международные резервы Украины по состоянию на 1 февраля 2019 года составили $20 819,7 млн (в эквиваленте) по предварительным данным, оставшись на уровне начала года.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Динамику объема международных резервов в течение месяца определяли такие факторы:

  • Во-первых, операции правительства. Платежи по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте составили
    $883,9 млн. Из них $808,1 млн – расходы на обслуживание и погашение по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Эти расходы были частично компенсированы поступлениями от размещения ОВГЗ, которые составили $620,7 млн долл.
  • Во-вторых, интервенции Национального банка. В январе чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на $136,1 млн.

В частности, для сглаживания курсовых колебаний в течение месяца Национальный банк продал $54,3 млн, из которых 30,0 млн долл. США – путем валютных интервенций по выбору лучшей цены.

  • В-третьих, переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на $126,3 млн.

В целом по состоянию на 1 февраля 2018 года объем международных резервов остается на уровне пятилетнего максимума и покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

По материалам Finance.UA
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