НБУ обнародовал размер международных резервов на 1 февраля

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Международные резервы Украины по состоянию на 1 февраля 2019 года составили $20 819,7 млн (в эквиваленте) по предварительным данным, оставшись на уровне начала года.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Динамику объема международных резервов в течение месяца определяли такие факторы:
В частности, для сглаживания курсовых колебаний в течение месяца Национальный банк продал $54,3 млн, из которых 30,0 млн долл. США – путем валютных интервенций по выбору лучшей цены.
В целом по состоянию на 1 февраля 2018 года объем международных резервов остается на уровне пятилетнего максимума и покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.
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