Чурий рассказал, сколько банков будут предлагать населению услугу онлайн-покупки валюты

Заместитель главы Нацбанка Олег Чурий сообщил, что большинство крупных банков будут предлагать физическим лицам услугу онлайн-покупки иностранной валюты.

Об этом на брифинге 6 февраля сказал заместитель главы Нацбанка.

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“Нет информации о количестве банков, которые будут предлагать эту услугу онлайн-покупки валюты. Это требует определенных инвестиций. Думаю, что большинство крупных банков будут предлагать эту услугу. Некоторые из них – начиная 7 февраля, а некоторые позже”, – сказал Чурий.

О том, исчезнут ли при этом обменники, Чурий сказал, что волноваться об этом не стоит.