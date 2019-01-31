Чурий рассказал, сколько банков будут предлагать населению услугу онлайн-покупки валюты

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Заместитель главы Нацбанка Олег Чурий сообщил, что большинство крупных банков будут предлагать физическим лицам услугу онлайн-покупки иностранной валюты.
Об этом на брифинге 6 февраля сказал заместитель главы Нацбанка.
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“Нет информации о количестве банков, которые будут предлагать эту услугу онлайн-покупки валюты. Это требует определенных инвестиций. Думаю, что большинство крупных банков будут предлагать эту услугу. Некоторые из них – начиная 7 февраля, а некоторые позже”, – сказал Чурий.
О том, исчезнут ли при этом обменники, Чурий сказал, что волноваться об этом не стоит.
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